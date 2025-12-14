قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كذبة سودا.. خروج مسلسل سيرين عبد النور من السباق الرمضاني القادم

مسلسل كذبة سودا
مسلسل كذبة سودا
قسم الفن

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “كذبة سودا” من السباق الرمضاني المقبل، وذلك لأسباب لوجستية، إلى جانب إجراء بعض التعديلات على النص، في إطار الحرص على تقديم عمل متكامل يليق بالجمهور العربي وبمستوى التوقعات.
 

وتودهت الشركة في بيان صحبي بجزيل الشكر إلى أبطال العمل: سيرين عبد النور، محمد الأحمد، مجد جعجع، أماني نَسَب، داليدا خليل، نادين الراسي، رنين مطر، أحمد الأحمد، مجدي مشموشي، وفيكتوريا عون، مثمّنةً تعاونهم والتزامهم خلال مراحل التحضير.

كانت النجمة سيرين عبد النور قد تحدثت في وقت سابق عن الأجواء الإيجابية التي تسود كواليس التصوير، مؤكدة أن التعاون بين فريق العمل يشكّل عنصر القوة الحقيقي في نجاح المسلسل.

وقالت سيرين عبد النور: العمل مليء بالطاقة الإيجابية، وكلنا نحرص على إنجاح كل مشهد معًا. التحديات تجعلنا نكتشف طاقات جديدة داخل الممثل.

المسلسل من إخراج باسم السلكا، كتابة مؤيد النابلسي، وبالتعاون الفني مع أكثم حمادة.

مسلسل كذبة سودا سيرين عبد النور مسلسلات سيرين عبد النور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

«ميراث النار».. حكاية أشقاء أودعوا شقيقتهم مصحة نفسية للاستيلاء على أموالها بالحيرة

ميراث النار .. حكاية إخوات أودعوا شقيقتهم مصحة لنهب أموالها بالحيرة

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

صلاة الفجر

هل يختار الله من يصلي الفجر؟ كن واحدًا منهم بهذا الأمر

ترشيحاتنا

مياه القناة يشرف علي أعمال إصلاح الكسر المفاجئ المغذي لمنطقة كوبري السلام

مياه القناة يشرف على أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بماسورة مغذية لمنطقة كوبري السلام

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء وبورفؤاد لشفط وسحب مياه الأمطار

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء لسحب مياه الأمطار

جانب من الحدث

ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 25 محضرا في حملة تموينية بالوادي الجديد

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد