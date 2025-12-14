كذبة سودا.. خروج مسلسل سيرين عبد النور من السباق الرمضاني القادم

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “كذبة سودا” من السباق الرمضاني المقبل، وذلك لأسباب لوجستية، إلى جانب إجراء بعض التعديلات على النص، في إطار الحرص على تقديم عمل متكامل يليق بالجمهور العربي وبمستوى التوقعات.



وتودهت الشركة في بيان صحبي بجزيل الشكر إلى أبطال العمل: سيرين عبد النور، محمد الأحمد، مجد جعجع، أماني نَسَب، داليدا خليل، نادين الراسي، رنين مطر، أحمد الأحمد، مجدي مشموشي، وفيكتوريا عون، مثمّنةً تعاونهم والتزامهم خلال مراحل التحضير.



كانت النجمة سيرين عبد النور قد تحدثت في وقت سابق عن الأجواء الإيجابية التي تسود كواليس التصوير، مؤكدة أن التعاون بين فريق العمل يشكّل عنصر القوة الحقيقي في نجاح المسلسل.



وقالت سيرين عبد النور: العمل مليء بالطاقة الإيجابية، وكلنا نحرص على إنجاح كل مشهد معًا. التحديات تجعلنا نكتشف طاقات جديدة داخل الممثل.

المسلسل من إخراج باسم السلكا، كتابة مؤيد النابلسي، وبالتعاون الفني مع أكثم حمادة.