قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصفه بـ«فوق الخيال».. وائل جمعة يتجوّل بالمتحف المصري الكبير ويُشيد بروح لاعبي منتخب مصر|صور
«الملحد» يُشعل الجدل قبل العرض الرسمي.. وإسعاد يونس تتألق في العرض الخاص | شاهد
من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد
عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر
اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»
بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»
بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر

متى ينزل الله إلى سماء
متى ينزل الله إلى سماء
أمل فوزي

لاشك أن السؤال عن متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم ؟، يعد من أهم الأمور التي لا يعرفها كثيرون فيخسرون الكثير من البركات والنفحات والأرزاق والأدعية المستجابة، بل إن معرفة متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم يعد بمثابة البحث عن طاقة القدر فمن شأن الدعاء في هذا الوقت أن يكون بوابة تحقيق الأحلام وقضاء الحوائج وكذلك فرصة ذهبية للمذنبين بمعرفة متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم ليقبل توبة عباده ويغفر ذنوبهم ويستجيب لدعائهم ؟، لعله أعظم رجاء وأمل يتعلق به العبد .

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم

ورد عن متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم -، أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل والنهار ليتوب المسيئون، كما أنه –صلى الله عليه وسلم- قد أرشدنا إلى أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ليغفر للمستغفرين ويستجيب الدعاء ويقبل التوبة ويعطي السائلين.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

وورد أنه قال -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ ، أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَغْفِرُ لَهُ؟، حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».

متى يبدأ وينتهي وقت نزول الله إلى سماء الدنيا

يبدأ الليل من أذان صلاةِ المغرب إلى أذان الفجر الثّاني، وبعد تقسيم هذه المدة إلى ثلاثة أجزاء ، يتبين أن الثلث الأخير يبدأ من الساعة الواحدة صباحًا وحتى أذان الفجر ، أي أنه يبدأ وقت نزول الله إلى سماء الدنيا في الواحدة صباحًا وينتهي مع أذان الفجر الثاني ( الصادق).

 ويُفضّل أن يكونَ وقت صلاة قيام الليل في الثّلث الأخير من اللّيل كما جاء في الحديث الصّحيح إذ يقول النّبي عليه الصّلاة والسّلام: «أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا».

 ويعني ذلك أنّه كان يصلّي السُدس الرّابع والسُدس الخامس، وإذا قام ففي الثّلث الأخير لما في ذلك فضل عظيم؛ لأنّ الله تعالى يَنزل إلى السّماء الدّنيا في هذا الجزء من اللّيل، وحيث إننا في آخر ساعة قبل الفجر، فهي آخر ساعة من الثلث الأخير، وهو ما يعني أنه لم يتبق الكثير.

متى الثلث الأخير من الليل

يبدأ الليل من أذان صلاةِ المغرب إلى أذان الفجر الثّاني، وبعد تقسيم هذه المدة إلى ثلاثة أجزاء ، يتبين أن الثلث الأخير يبدأ من الساعة الثانية صباحًا وحتى أذان الفجر، ويُفضّل أن يكونَ وقت صلاة قيام الليل في الثّلث الأخير من اللّيل.

 كما جاء في الحديث الصّحيح إذ يقول النّبي عليه الصّلاة والسّلام: «أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا».

 ويعني ذلك أنّه كان يصلّي السُدس الرّابع والسُدس الخامس، وإذا قام ففي الثّلث الأخير لما في ذلك فضل عظيم؛ لأنّ الله تعالى يَنزل إلى السّماء الدّنيا في هذا الجزء من اللّيل.

حديث عن نزول الله إلى سماء الدنيا

قد ثبت في السنة الصحيحة، حديث عن نزول الله إلى سماء الدنيا فيما رواه البخاري ومسلم، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل.

وورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» ، أي أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة.

 ومعنى ذلك أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في هذا الوقت، ولا يسأل ملائكته عن عباده وإنما يتفقد أحوالهم عز وجل ، ثم يستجيب لمن يدعونه في هذه الساعة.

وجاء أنه عز وجل يعطي من يسأله حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، وينظر لمستغفريه فيغفر لهم ذنوبه وخطاياهم، ويرزق من يطلبون الرزق، ويكون الله جل في علاه أقرب ما يكون من عباده في هذه الساعة،  لذا أوصى -صلى الله عليه وسلم- بذكر الله في جوف الليل الأخير.

 فقد ورد في جامع الترمذي، أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ».

وورد أنه لذلك هذا وقتٌ شريفٌ مرغَّبٌ فيه، خصَّه اللهُ تعالى بالنُّزولِ فيه، وتفضَّلَ على عبادِه بإجابةِ مَن دعا فيه، وإعطاءِ مَن سأَله؛ إذ هو وقتُ خَلوةٍ وغفلةٍ واستغراقٍ في النَّومِ، واستلذاذٍ به، ومفارقةُ اللَّذَّةِ والرَّاحةِ صعبةٌ على العبادِ؛ فمَن آثَر القيامَ لمناجاة ربِّه والتضرُّعِ إليه في غفران ذنوبِه، فإن الله سبحانه وتعالى يفك رقاب عباده مِن النَّار.

 ويتوب على من سأَله التَّوبةَ في هذا الوقتِ الشَّاقِّ، على خَلوةِ نفسِه بلذَّتِها، ومفارقةِ راحتِها وسَكَنِها- فذلك دليلٌ على خُلوصِ نيَّتِه، وصحَّةِ رغبته فيما عند ربِّه، فضُمِنت له الإجابةُ الَّتي هي مقرونةٌ بالإخلاصِ وصدقِ النِّيَّةِ في الدُّعاء؛ إذ لا يقبَلُ اللهُ دعاءً مِن قلبٍ غافلٍ لاهٍ؛ فلذلك نبَّه اللهُ عبادَه إلى الدُّعاء في هذا الوقتِ.

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم متى ينزل الله إلى سماء الدنيا ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم ينزل الله إلى سماء الدنيا متى ينزل الله نزول الله إلى سماء الدنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

ترشيحاتنا

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة

المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات 14

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد