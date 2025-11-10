إقبال لافت في انتخابات الجيزة ومحمد أبو العينين يتصدر المشهد بجولات ميدانية وحفاوة جماهيرية

شهدت محافظة الجيزة في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، وسط أجواء وصفت بالحيوية والتنظيم الجيد.

وقد لفت الإعلامي أحمد موسى خلال تغطيته الخاصة عبر برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد إلى أن كثافة الحضور كانت واضحة منذ الصباح وحتى ساعات المساء.

وأكد موسى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قام بجولة ميدانية طويلة استمرت نحو خمس ساعات، رافقه خلالها اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة. وأضاف أن الجولة عكست تفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على الترحيب بالنائب والتقاط الصور معه، في مشهد اعتبره تجسيدًا لمحبة حقيقية وتقدير واسع لشخصه.

وأشار موسى إلى أن المشاركة الشبابية كانت بارزة في اللجان، وأن مختلف فئات المجتمع خرجت لدعم أبو العينين، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال تحركاته.

وأوضح أن هذا التفاعل الشعبي يعكس ثقة الناس في دوره وخدماته المتواصلة لأهالي الجيزة.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجولات الميدانية للنائب ستستمر خلال الأيام المقبلة، في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، وهو ما يعزز بحسب موسى الصورة الإيجابية والانضباط الذي يميز المشهد الانتخابي في المحافظة.