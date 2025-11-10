قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال لافت في انتخابات الجيزة ومحمد أبو العينين يتصدر المشهد بجولات ميدانية وحفاوة جماهيرية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
رنا عبد الرحمن

شهدت محافظة الجيزة في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، وسط أجواء وصفت بالحيوية والتنظيم الجيد.

 وقد لفت الإعلامي أحمد موسى خلال تغطيته الخاصة عبر برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد إلى أن كثافة الحضور كانت واضحة منذ الصباح وحتى ساعات المساء.

وأكد موسى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قام بجولة ميدانية طويلة استمرت نحو خمس ساعات، رافقه خلالها اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة. وأضاف أن الجولة عكست تفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على الترحيب بالنائب والتقاط الصور معه، في مشهد اعتبره تجسيدًا لمحبة حقيقية وتقدير واسع لشخصه.

وأشار موسى إلى أن المشاركة الشبابية كانت بارزة في اللجان، وأن مختلف فئات المجتمع خرجت لدعم أبو العينين، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال تحركاته. 

وأوضح أن هذا التفاعل الشعبي يعكس ثقة الناس في دوره وخدماته المتواصلة لأهالي الجيزة.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجولات الميدانية للنائب ستستمر خلال الأيام المقبلة، في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، وهو ما يعزز بحسب موسى الصورة الإيجابية والانضباط الذي يميز المشهد الانتخابي في المحافظة.

محمد ابو العينين صدى البلد احمد موسى جولات ميدانية جيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

ترشيحاتنا

الأجهزة الكهربائية

شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

السيد القصير

العبرة بالكفاءة داخل البرلمان.. أمين الجبهة الوطنية: دخلنا الانتخابات للتشارك مع الأحزاب والقوى السياسية

الفنان ياسر جلال

نشأت الديهي يقترح تدريب الفنانين على الكلام قدام الناس.. فيديو

بالصور

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد