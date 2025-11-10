الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشكاوى التي وردت إلى غرفة عمليات الهيئة كانت تتعلق بشكل أساسي بالتكدس أمام اللجان أو بطء نسبي في عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن تلك الشكاوي تعكس حرص المواطنين الشديد على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وقال احمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب شهد انتظام كامل في العملية التصويتية على مستوى 14 محافظة، مؤكدا أنه لم نرصد أي مشاكل تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن استخدام الحبر الفسفوري يقتصر على الاستحقاقات التي تتيح التصويت للوافدين خارج لجانهم الأصلية، مثل الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لمنع تكرار التصويت. أما في الانتخابات البرلمانية، فيلتزم كل ناخب بالتصويت في لجنته المقيد بها، مما لا يستدعي استخدام الحبر.