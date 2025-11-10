قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
محافظات

الشرطة النسائية بأسوان تساعد كبار السن باللجان الانتخابية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد عبد الفتاح

شهدت لجنة حسين مرسال أحد مقار لجان انتخابات النواب فى أسوان، مساء اليوم الأثنين، تزامنًا مع أولى أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2025 مساعدة أحدي ضابطات الشرطة التابعين لمديرية أمن أسوان  سيدة من كبار السن توافدت علي اللجنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.

وحرصت الشرطة النسائية داخل اللجنة الانتخابية بمدينة أسوان، علي مساعدة ناخبة من فئة كبار السن الغير قادرين علي السير من خلال اصطحابها بالكرسي المتحرك إلي مقر لجنته للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.

فى اليوم الأول مع أولى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، شهد مقار لجنة انتخابات مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين بمدينة أسوان، وأحد مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مرح ولهو  الأطفال الصغار أمام اللجان وراء الكاميرات الطائرة  التي تلتقط الصور للناخبين والناخبات المتوافدين للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابي.

جاء ذلك أثناء انتظار الأطفال الصغار دخول أمهاتهن للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

مجلس النواب 

وشهدت مقار اللجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين في مدينة أسوان، تكثفيات أمنية مشدده لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الناخبين أثناء توافدهم على اللجان.

جدير بالذكر أن بلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل محافظة أسوان 4 دوائر انتخابية، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عدد مليون و122 الف و806 ناخب وناخبة.

وبلغ عدد المتنافسون في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 نحو 58 مرشح والتنافس بينهم علي عدد 5 مقاعد فردية.

وانطلقت عملية التصويت اليوم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة وهم الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح، بإجمالي 70 دائرة يتنافس بالنظام الفردى 1281 مرشحا وقائمة بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

