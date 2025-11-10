انتخابات النواب.. محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية ويوجه بتسخير الإمكانيات اللوجستية

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الإنتخابية داخل العديد من مقار اللجان لإنتخابات مجلس النواب 2025 ، ومن بينها لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات .

وأثناء جولته إطمئن الدكتور إسماعيل كمال على تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ، مؤكداً على أنه لم يتم رصد أى شكاوى لسير العملية الإنتخابية حيث أن الأمور مستقرة تماماً ، وتسير بشكل جيد ومتميز .

وأشار إسماعيل كمال بأن نسب الإقبال من المتوقع أن تزيد خلال الفترة المسائية ، وخاصة مع إنخفاض درجات الحرارة ، وإنتهاء يوم العمل بالنسبة للموظفين.

مجلس النواب

وأشاد محافظ أسوان بالوعى المستنير لأهالى المحافظة ، ولاسيما سيدات أسوان ، والذين يشاركون بإيجابية ملحوظة ويقدموا نموذجاً مشرفاً فى هذا العرس الديمقراطى لإختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية ، ليساهم فى نقل طموحاتهم وآمالهم للمستويات العليا لتلبيتها خلال الفترة القادمة .

ولفت إلى أننا مستمرون على مدار الساعة فى تنفيذ المحاور الـ 4 التى تم وضعها بخطة محكمة ، وتتمثل فى التأمين الآمنى ، والتأمين الطبى ، والحماية المدنية ، فضلاً عن المرافق العامة ، ويتم المتابعة اللحظية أولاً بأول لإنجاح العملية الإنتخابية ، وخروجها بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب .