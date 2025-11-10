وكيل أوقاف أسوان: الإدلاء بالصوت الإنتخابى أمانة

قال الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف في أسوان بأن هذا اليوم هو يوم الوفاء والأمانة ، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد أمانة .

وأضاف وكيل الوزارة أن اليوم يجسد الوفاء للوطن حيث أنه تم التنبيه على الأئمة في المساجد والإدارات الفرعية بحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في التصويت دون تحيز لأي مرشح، على أن يكون الاختيار لمن هو أقدر على أداء دوره البرلماني وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، تنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف.

مجلس النواب

وأوضح الشيخ سمير خليل أنه تم التأكيد على الأئمة والعاملين بالمساجد والإدارات الفرعية بضرورة المشاركة الإيجابية والخروج بشكل منظم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت تصريحاته على هامش مرافقته اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية.