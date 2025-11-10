قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
محافظات

وكيل أوقاف أسوان: الإدلاء بالصوت الإنتخابى أمانة

محمد عبد الفتاح

قال الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف في أسوان بأن هذا اليوم هو يوم الوفاء والأمانة ، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد أمانة .

وأضاف وكيل الوزارة أن اليوم يجسد الوفاء للوطن حيث أنه تم التنبيه على الأئمة في المساجد والإدارات الفرعية بحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في التصويت دون تحيز لأي مرشح، على أن يكون الاختيار لمن هو أقدر على أداء دوره البرلماني وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، تنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف.

مجلس النواب

وأوضح الشيخ سمير خليل أنه تم التأكيد على الأئمة والعاملين بالمساجد والإدارات الفرعية بضرورة المشاركة الإيجابية والخروج بشكل منظم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت تصريحاته على هامش مرافقته اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية.

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

