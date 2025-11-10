مشاهد مضيئة.. لهو ولعب للأطفال أمام لجان الإنتخابات فى أسوان.. صور

فى اليوم الأول مع أولى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومن المشاهد المضيئة اليوم أنه شهد مقار لجنة انتخابات مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين بمدينة أسوان، وأحد مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مرح ولهو الأطفال الصغار أمام اللجان وراء الكاميرات الطائرة التي تلتقط الصور للناخبين والناخبات المتوافدين للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابي.

جاء ذلك أثناء انتظار الأطفال الصغار دخول أمهاتهن للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وشهدت مقار اللجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين في مدينة أسوان، تكثفيات أمنية مشدده لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الناخبين أثناء توافدهم على اللجان.

مجلس النواب

جدير بالذكر أن بلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل محافظة أسوان 4 دوائر انتخابية، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 عدد مليون و122 الف و806 ناخب وناخبة.

وبلغ عدد المتنافسون في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 نحو 58 مرشح والتنافس بينهم علي عدد 5 مقاعد فردية.

وانطلقت عملية التصويت اليوم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة وهم الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح، بإجمالي 70 دائرة يتنافس بالنظام الفردى 1281 مرشحا وقائمة بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وذكر المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 التي تشمل 14 محافظة يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات أمس، أن عملية التصويت ستُجرى من خلال 5606 لجنة فرعية موزعة على مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى.