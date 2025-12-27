أمريكا.. إطلاق نار في مكتب الشرطة بمقاطعة شوشون وإعلان حالة التأهب



أعلن مكتب شرطة مقاطعة شوشون بالولايات المتحدة الأمريكية حالة تأهب بسبب إطلاق نار من رجل مسلح نشط في مكتب شرطة مقاطعة شوشون في والاس بولاية أيداهو.

وفي وقت سابق ؛ لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي ، حيث ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به.

إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي

وأعلنت شرطة فرانكفورت، عاصمة الولاية، فرض حالة إغلاق على الحرم الجامعي وأظهرت لقطات فيديو من قناة WLKY-TV في لويفيل عدة سيارات شرطة خارج مجموعة من مساكن الطلاب، بالإضافة إلى شريط مسرح الجريمة في ساحة الجامعة.

وقالت شرطة فرانكفورت إنها استجابت لبلاغ عن حادثة إطلاق نار، وأكدت تأمين الحرم الجامعي.