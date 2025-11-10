انطلاق التصويت في أسوان وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات النواب 2025

أكد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من محافظة أسوان، أن لجان ومقار الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، ضمن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن التصويت سيستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت استعدادها الكامل لضمان سير العملية بسلاسة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وتابع أن محافظة أسوان تضم كتلة تصويتية تتجاوز المليون ناخب ممن لهم حق المشاركة، ويتنافس فيها 59 مرشحًا على خمس مقاعد موزعة على أربع دوائر انتخابية تشمل جميع مدن وقرى المحافظة.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن المرحلة الأولى التي تضم 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب 142 مقعدًا مخصصة لنظام القائمة المغلقة المطلقة، في إطار الاستحقاق النيابي الذي يشكل أحد دعائم العملية الديمقراطية في مصر.