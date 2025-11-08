لميس الحديدي عن مباراة السوبر لـ الأهلي والزمالك: ماتش الهروب من المأزق

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام غدا في استاد محمد بن زايد بالعاصمة الامارتية أبو ظبي قائلة: "غدًا سوبر الأهلي والزمالك من أبو ظبي، مين اللي هيكسب؟ لو سألتموني هقول الأهلي يكسب على الورق، لكن ده ديربي يعني 90 دقيقة في الملعب، وعاوزين نشوف كورة حلوة هجومية مش دفاعية".

مباراة الهروب من المأزق

وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة: "كلا الفريقين لم يكن أداؤهما الأفضل مؤخرًا، وهذه هي مباراة الهروب من المأزق، لأن الفريقين لديهما مشكلات، فالزمالك لسه مغير المدير الفني بتاعه، والأهلي مكنش أداؤه هايل في الفترة الأخيرة".



وأكملت: “هنشوف بقى الجماهير المصرية مالية استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية”.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدًا الأحد، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتبدأ الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30) بتوقيت القاهرة.