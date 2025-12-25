قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

"لا أعباء جديدة ومفيش زيادة بنزين لمدة عام".. أخبار سارة من الحكومة للمواطنين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

"لا أعباء على المواطن".. رسالة طمأنة من الحكومة للشعب المصري بعد انتهاء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي .

لا قلق من مستويات الدين 

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا قلق من مستويات الدين وأن الدولة تعمل على خفض مستويات الدين وأن الدولة عكفت على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في كافة القطاعات لبناء مصر الحديثة”.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “المحور”: "مصر عملت على توفير بنية تحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف محمد الحمصاني: "الدولة عكفت على تخفيض الدين“، مضيفا: ”الدولة عكفت على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لخدمة المواطن".

وأكمل محمد الحمصاني: " رئيس الوزراء أشار إلى جهود الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وهذا الامر ينعكس على المواطن ".

لا أعباء على المواطن 

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من المراجعة الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ، ونهاية البرنامج مع الصندوق بعد عام .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر"، :" المرحلة الجديدة مرتبطة بإجراءات تم التشاور فيها مع الصندوق لتحسين مناخ الاستثمار".

وتابع محمد الحمصاني :" لا أعباء جديدة او إضافية على المواطن في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ".

واكمل محمد الحمصاني :" الدولة سوف تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري "، مضيفا:" الإجراءات الإصلاحية المقبلة لن تمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن ".

لا زيادة في البنزين لمدة عام 

ولفت محمد الحمصاني :" بعد الزيادة الأخيرة في البنزين رئيس الوزراء اكد انه لن تكون هناك زيادة في أسعار المواد البترولية لمدة عام والخدمات الأساسية المقدمة للمواطن لن تتأثر ".

ولفت محمد الحمصاني: "الحكومة ستعمل على خفض معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ".

تعامل الدولة مع ملف الدين 

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تساؤل حول جهود الحكومة للتعامل مع ملف الدَين، وهو ما تم تناوله في مقال لرئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وكيف يخاطب المقال المواطن البسيط؟.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن ملف الدَين يُعد أحد أولوياتنا كحكومة وكمجموعة اقتصادية، وشغلنا الشاغل هو كيفية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وألا نُحمّل المواطن -قدر الإمكان- الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن المقالة استهدفت عرض الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة للتعامل مع ملف الدَين أمام المواطنين والخبراء. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “نتابع كل ما يُثار حول مسألة الدين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج الحوارية، أو آراء الخبراء، حيث يُبدي البعض قلقًا حول مدى قدرة الدولة على التعامل مع ملف الدَين، وأن الأجيال المقبلة تحملت أعباء كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يستهدف من المقالة مخاطبة الخبراء الاقتصاديين وبالطبع المواطنين أيضًا”. 

وقال رئيس الوزراء: “نعلم جيدًا أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية تأثر بها المواطنون، وفي هذا الإطار كانت هناك إشادات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفهم المواطن المصري وقدرته على أنه تحمل مع الدولة أعباء كثيرة خلال هذه الفترة، وهذا لإيمانه بضرورة الحفاظ على استقرار بلاده وأمله في أن المستقبل سيكون أفضل بكثير له ولأولاده”. 

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر البنزين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

