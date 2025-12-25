أخبار التوك شو| مدبولي لـ صدى البلد: زيادة حجم الإشغال بالعاصمة الإدارية خلال السنوات القادمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: الدولة خرجت من 2011 ولم يكن هناك مؤسسات

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مدبولي لـ صدى البلد: زيادة حجم الإشغال بالعاصمة الإدارية خلال السنوات القادمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في العاصمة الإدارية تجاوز عدد الموظفين بالوزارات المختلفة، الـ 50 ألف في المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وتم تسهيل اجراءات التعامل مع الحكومة.

أحمد موسى ينفعل على الهواء: الدولة خرجت من 2011 ولم يكن هناك مؤسسات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن صاحب شركة لديه أقل من 200 موظق فشل اداريا ويقوم “بالتنظير” على الدولة، مشيرا إلى أنه بعد فترة 2011 حتى 2013، أوضاع الدولة كانت غير مستقرة.

لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من المراجعة الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ، ونهاية البرنامج مع الصندوق بعد عام .

مستشار رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه رئيس الوزراء بالرد أسبوعيا

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن العلمين الجديدة هي درة إنتاج المدن الجديدة وجاذبة للعديد من الإستثمارات العملاقة، مشيرا إلى أن مصر تلقت إشادات دولية كبيرة في إنشاء المدن الجديدة.

«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، أن ما تم تداوله حول تصريحه بشأن منع استخدام المضادات الحيوية في حالات التهابات الجهاز التنفسي ليس دقيقًا، موضحًا أن المقصود هو أنه لا يُوصى باستخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي.



وزير التعليم: بيزنس السناتر في مصر انخفض لأكثر من 60%.. والمدارس الدولية تخضع لإشراف الوزارة|فيديو

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حجم بيزنس الكتب الخارجية في مصر كبير جدًا، ولذلك تم العمل على وجود كتب التقييمات من أجل تخفيف الحمل على أولياء الأمور، فعندما يتم عمل كتاب تقييمات وكتاب مدرسة بشكل علمي جيد جدًا، يساهم ذلك في تطوير طرق التدريس والتسهيل على أولياء الأمور، أما من يريد إضافة من خلال كتاب خارجي فهذا يعود لولي الأمر وللطالب، ولكن من المهم أن تكون الوزارة قد أدت ما عليها للطالب بحيث لا يحتاج للكتاب الخارجي.

قريطم: عقوبات تكرار المخالفة المرورية تصل إلى الحبس

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقا، أن الحوادث المرورية تحدث نتيجة رعونة السائقين المخالفة لقانون السير، مشيرا إلى أنه لا بد من تشديد العقوبات على السائقين المخالفين لقواعد المرور.

أشرف زكي: إحنا حطينا ايدينا على الشخص اللي صور ريهام عبد الغفور

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دعم النقابة للفنانة ريهام عبد الغفور بعد واقعة تصويرها ونزول صور لها على السوشيال ميديا دون علمها.

مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو

أكد مصطفى وزيري، عالم الآثار، أن مراكب الملك خوفو تُعد أكبر أثر عضوي عرفته البشرية، ويبلغ طول المركب الأولى للملك خوفو 43 مترًا.

ليه مشوفش ابني؟.. أب محروم من ابنه يدخل في حالة بكاء

أكد أحمد الأب المحروم من أبنه منذ 6 سنوات بعد إنفصاله عن زوجته، أن زوجتي لم يكن لديها رغبة في حدوث الطلاق، ولكن نتيجة الضغط من التدخلات الخارجية استحالت الحياة الزوجية بيني وبين زوجتي، لأنه كنت أشعر مشاكلي مع زوجتي كانت معلومة ومعروفة لدى الجميع.





