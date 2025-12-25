قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة ينفذ تجربة طوارئ ناجحة بمنطقة مناولة الحقائب.. صور

تجربة طوارئ بمطار القاهرة
تجربة طوارئ بمطار القاهرة
نورهان خفاجي

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة الشركة، تجربة طوارئ بمنطقة مناولة الأمتعة (BHS) بمبنى الركاب (3) بمطار القاهرة الدولي.

وذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على الاستعداد الكامل لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة بالمطارات، وقياس سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع مختلف الحوادث.

وتضمن سيناريو التجربة ورود بلاغ إلى مركز عمليات مبنى الركاب (3) من مندوب أمن منطقة السيور، يفيد بتصاعد دخان كثيف بمنطقة مناولة الأمتعة(BHS) ، ناتج عن جرار امتعة، مما أدى إلى نشوب حريق بالجرار أثناء تحميل الحقائب على السير رقم (14).

وعلى إثر ذلك، تم إخطار كل من مركز العمليات الرئيسي والدفاع المدني بالمبنى، حيث جرى تفعيل خطة طوارئ مطار القاهرة وإبلاغ جميع الجهات المختصة والبدء في إخلاء المعدات من منطقة السيور ومنع دخول المركبات إلى موقع الحادث.

كما وصلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث فوراً، وبدأت كل جهة في تنفيذ مهامها وفقاً لاختصاصها.

ومن خلال التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، تمت السيطرة على الحريق بنجاح، كما وصل فريق البيئة والسلامة والصحة المهنية للإشراف على عملية الإخلاء. وقام أفراد من محطة مصر للطيران والخدمات الأرضية وأمن مصر للطيران بتأمين الحقائب بالمنطقة، وتحويلها إلى الموزع الرئيسي بواسطة عمليات مناولة الحقائب، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة وشفط الدخان من موقع الحادث، لتعود الحركة إلى طبيعتها.

وقد تم تنفيذ التجربة من خلال الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالتعاون مع قطاع الأمن، والقطاع الهندسي، وقطاع السلامة والجودة، وقطاع العلاقات العامة والمراسم، وذلك تحت إشراف مساعد رئيس مجلس الإدارة لمباني الركاب والجودة، وبمشاركة شرطة ميناء القاهرة الجوي، والحماية المدنية، والجمارك، والحجر الصحي، والإسعاف، وكافة الجهات العاملة بالمطار.

وتأتي هذه التجربة في إطار الالتزام بتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بهدف رفع المستوى التدريبي في مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، وتعزيز القدرة على التعامل معها بكفاءة، ودعم التكامل والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار.

وفي هذا السياق، صرّح المحاسب/ مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن تنفيذ مثل هذه التجارب يأتي تأكيداً لحرص الشركة الدائم على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي حدث طارئ، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات في حال وقوع حوادث فعلية مماثلة، ولتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين الجهات المختلفة والوصول إلى أقل زمن استجابة ممكن على جميع المستويات.

وأضاف أن شركة ميناء القاهرة الجوي تولي اهتماماً كبيراً ببرامج التدريب العملي ورفع كفاءة العنصر البشري، مؤكداً التزام مطار القاهرة الدولي بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

مطار القاهرة مناولة الحقائب الحقائب في مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة المطارات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

احدى ندوات التوعية

أوقاف الشرقية تنظم ندوات توعوية بالمدارس عن التفكك الأسري

شيخ الأزهر

بإجمالي 600 متدرب.. الجامع الأزهر يعلن إطلاق الدورة الرابعة لتأهيل الخريجين

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة

ملتقى الأزهر: لا استقامة للنفس ولا العقل ولا المال دون استقامة الفطرة

بالصور

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد