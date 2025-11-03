قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية داعش أكتوبر
رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
توك شو

"لميس الحديدي تعرض كواليس المشاهد الخارجية لاحتفالية المتحف الكبير

محمد شحتة

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، كواليس تصوير المشاهد الخارجية لاحتفالية المتحف المصري الكبير، والتي تُذاع لأول مرة خلال برنامج "الصورة" على شاشة "النهار".

من جانبه، كشف المخرج ومدير التصوير مازن المتجول، كواليس تلك المشاهد، قائلاً: "مبسوط بسعادة الناس جدًا، وأنا مجرد فرد من فريق عمل كبير جدًا، كنا تيم ضخم للغاية، وبشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد السعدي اللي كانت عنده رؤية كبيرة وشاملة، وهو التيم ليدر، وحرص على قصّ تاريخ المتحف والتاريخ المصري بشكل موسيقي وغنائي وتصويره بطريقة سينمائية".

وعن أصعب اللحظات، أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "أنا صورت كل المشاهد الخارجية بره مصر تقريبًا، وبعض الأشياء في مصر".

وواصل: "فيه بعض اللقطات كانت لايف، والبعض الآخر جرى تصويره مسبقًا قبل الحدث بنحو خمسة أو ستة أيام، ودي كانت فكرة السعدي، وكان ليها أثر كبير".

ولفت إلى أن التصوير خارج مصر كان من أصعب اللحظات، قائلاً: "المفروض كل الناس بتعزف مقطوعة موسيقية في العالم كله بتوزيع مختلف، وكنا في كل قارة أو بلد بنختار أوركسترا في كل مكان ونلبسهم الزي الخاص، وكانت من أصعب التجارب، وبشكر وزارة الخارجية لأنها ساعدتنا جدًا، خصوصًا في المعبد اللي في اليابان اللي ما تمش تصوير أي مشهد فيه قبل كده، وكذلك في فرنسا ونيويورك".

لميس الحديدي المتحف المصري الكبير تصوير المشاهد الخارجية التاريخ المصري مقطوعة موسيقية

