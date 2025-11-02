عمرو أديب يكشف تفاصيل ومفاجآت عن فيلم سيظهر قريبا عن نقل "توت عنخ أمون" للمتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم عمل فيم مثير جدا وتم تصويره وسيظهر للعالم بعد شهرين وسيكون فيه طريقة نقل اثار توت عنخ أمون واسمه أيقونة الإنسانية، من تأليف واخراج تامر محسن



وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، نال العديد من الإشادة العالمية، ولكن على الرغن من ذلك كان هناك إنتقادات للحفل، معلقا “الكل عامل خبير متاحف انتوا مش شايفين توت عنخ آمون ورمسيس الثاني، فاحنا مش بننقل مهرجان الجونة”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن المتحف المصري الكبير مشروع دولة ومشروع أجيال، وأنجاز كبير، والمشروع ده لمصر وليس لأشخاص معينة.