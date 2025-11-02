الكل عامل خبير متاحف.. تعليق ناري من عمرو أديب على الجدل بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، نال العديد من الإشادة العالمية، ولكن على الرغن من ذلك كان هناك إنتقادات للحفل، معلقا “الكل عامل خبير متاحف انتوا مش شايفين توت عنخ آمون ورمسيس الثاني، فاحنا مش بننقل مهرجان الجونة”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه " إيه حالة السواد اللي بقت عند البعض وبتقارن كل شيىء، إرحموا نفسكم"، مؤكدا أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يليق بمصر.

وأشار عمرو أديب، إلى أن المتحف المصري الكبير مشروع دولة ومشروع أجيال، وأنجاز كبير، والمشروع ده لمصر وليس لأشخاص معينة.