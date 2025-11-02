عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة المصرية قامت بعمل مشروع عظيم وهو المتحف المصري الكبير، ولأول مرة يتم الصف على مشروع عظيم بجد، خاصة أن الأثار المصرية كان يتم وضعها في مخازن.

وتابع عمرو أديب: المتحف المصري في التحرير تم إنشاءه منذ القدم، وكان يعاني من عدم التأمين على الوجه الأمثل، مؤكدا أن زعماء العالم تحدثوا عن عظمة المتحف المصري الكبير

وأضاا مقدم برنامج "الحكاية"، أن عظمة الأثار الموجودة في المتحف من الملك رمسيس الثاني والملك توت عنخ أمون كانوا أبطال العرض.

وأشار عمرو أديب، إلى أن المتحف المصري الكبير مشروع دولة ومشروع أجيال، وأنجاز كبير، والمشروع ده لمصر وليس لأشخاص معينة.