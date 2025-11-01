عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة

أشاد الإعلامي عمرو أديب بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه يحمل معاني إنسانية كثيرة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية “أم بي سي مصر”: «ليلة مصرية عظيمة ومعان تاريخية كثيرة، يجب أن نعترف أننا لسنا متبحرين في آثارنا وأهميتها، لكن عندما تسمع الحكايات، تجدها حكايات عظيمة».

وأضاف أنه ناشد الجمهور أمس، النظر إلى السماء بسبب العروض الضوئية المبهرة، وتابع: «العبقرية كانت في السماء، وميادين مصر كلها كانت مملوءة بالسعادة والفرحة المشتركة».

واستطرد: «هذه مصر والعظمة والعبقرية وحضارة الـ7 آلاف عام، فرحة كبيرة في مصر، وحرص أن يوجه الاحتفال إلى ذوق عالمي، لنؤكد وجود فن عظيم وقوة ناعمة عظيمة، وما الحضارة الفرعونية إلا فن وعلم وتقدم وعظمة».