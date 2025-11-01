المرتبات هتزيد | عمرو أديب يعلن خبرًا مثيرًا بسبب المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مزايا المتحف المصري الكبير كثيرة جدا ، موضحا إنه يساهم في ازدهار السياحة، كما يدر عملة صعبة على الدولة.

وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، على فضائية إم بي سي مصر «عندما تأتي العملة الصعبة الحياة تتحسن، والمرتبات تزيد، والأكل يرخص.. وبعدين يقولوا هنكسب إيه؟! هو ده المكسب».

وأشار إلى ما وصفه بـ«المثلث الذهبي» للمتحف الكبير والأهرامات ومطار سفنكس، قائلًا إن الأخير يتوافد إليه الآن آلاف السياح لزيارة مصر.

وأضاف: «قعدنا نتريق على الطريق اللي بيعمله الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وليه يبقى 8 حارات، دلوقتي المواكب رايحة وكل الضيوف خلال دقيقتين أو 3 بقوا جوا المتحف».

وتوجه بالشكر إلى العمال المصريين الذين بنوا المتحف، وكذلك الجانب الياباني الذي مد مصر بالتمويل اللازم للبناء، وبيت الخبرة الأجنبي المسئول عن التصميم.

ولفت إلى أن المتحف يبرز صورة مصر عالميًا، خاصة مع اهتمام وسائل العالم المختلفة بحفل الافتتاح، داعيًا القطاع الخاص وأصحاب شركات السياحة إلى الترويج الجيد للمتحف والاستفادة منه.

وأكمل: «أقل عيل عندك (توت عنخ آمون) معجزة ومبهر للعالم، المتحف يضم 5200 قطعة ذهبية تعود إلى توت عنخ آمون، لا تأخذ الأمر بيسر وسهولة، لكن انظر إلى الفخر المستمر والمكاسب العظيمة والسياحة المزدهرة».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.