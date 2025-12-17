وئام عثمان: وعي المواطن وصعود المستقلين يغيران خريطة المشهد الانتخابي

أكدت الدكتورة وئام عثمان، أستاذة العلوم السياسية، أن المشهد الانتخابي الحالي شهد إعادة ترتيب للقوى السياسية على أساس قرب المرشحين من الشارع، مع تراجع الأطر الشكلية والنمطية التقليدية التي اعتاد عليها المشهد السياسي في السنوات السابقة، إلى جانب صعود ملحوظ لقوة المستقلين.

تعزيز الوعي السياسي

وأضافت عثمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» على قناة دي إم سي، أن المواطن أظهر وعياً ونضجاً أكبر في هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن طول فترة الاستعدادات الانتخابية وبيان الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتحفيز شعورهم بالمسؤولية تجاه المشاركة في العملية الانتخابية.

ملامح الحياة السياسية المقبلة

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية أن هذه التطورات تعكس تغيراً إيجابياً في سلوك الناخبين، مؤكدة على أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في تشكيل ملامح الحياة السياسية المقبلة في مصر.