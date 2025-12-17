قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغرفة المركزية للجبهة الوطنية تواصل متابعة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

تواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، متابعة أعمالها لسير انتخابات مجلس النواب 2025 في جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد داخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للوقوف على انتظام وسلاسة اجراءات العملية الانتخابية أولًا بأول.

وفي إطار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية عبر الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، حرص السيد القصير، الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، على متابعة مجريات انتخابات المرحلة الثانية في عدد من المحافظات، من خلال عقد لقاءات عبر تقنية «زووم» لمتابعة سير عملية التصويت لحظة بلحظة.

وشهدت المتابعة توجيه مسؤولي الأمانات بالمحافظات وفرق الرصد الميداني بضرورة إطلاع الغرفة المركزية على كافة تفاصيل العملية الانتخابية، والإبلاغ الفوري عن أي معوقات قد تؤثر على سير عملية التصويت، مع التأكد من جاهزية الفرق وآليات عملها، ومتابعة موقف المرشحين وحجم الإقبال داخل اللجان الانتخابية.

كما تواصل السيد القصير، واللواء محمود شعراوي، مع مختلف غرف عمليات الحزب بالمحافظات وبعض المرشحين للوقوف على آخر تطورات المشهد الانتخابي، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن خروج الاستحقاق البرلماني في أجواء تليق بالدولة المصرية، وتوفر مناخًا انتخابيًا منضبطًا يتيح للمواطنين حق الإدلاء بأصواتهم بحرية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة بين المرشحين.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، النائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، اللواء أحمد سعد، أمين شئون العضويه بالحزب، النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، النائب محمد صلاح البدري أمين الحزب بمحافظة المنيا وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة زينيب بشير، عضو مجلس النواب، أعمال التصويت في إطار المتابعة اللحظية مع الأمانات الفرعية بالمحافظات، للوقوف على سير العملية الانتخابية بمختلف الدوائر لجولة الإعادة.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية تأكيده على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة في عملية التصويت، باعتبارها الضمانة الحقيقية لتجسيد إرادتهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، واستكمال مسيرة التنمية والبناء وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يعزز الحياة الديمقراطية ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من جميع فئات المجتمع.

الأمين العام وشعراوي حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025 55 دائرة انتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

ترشيحاتنا

الحموضة

احترس إهمالها.. مضاعفات غير متوقعة لارتجاع الحموضة

القلب

عشبة غير متوقعة تمنع القلق والاكتئاب وأمراض القلب

حفل الزفاف

صدى البلد يهنئ محمد خالد ومروة نور الدين بحفل زفافهما.. صور

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد