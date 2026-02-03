غضب داخل المصري تجاه نبيل الكوكي بعد هزيمة الزمالك.. وكايزر تشيفز يحسم مستقبله

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك حالة من الغضب داخل مجلس إدارة نادي المصري، تجاه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة نبيل الكوكي بعد الخسارة أمام الزمالك في الكونفدرالية.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن مجلس إدارة النادي وفر للمدرب كل شيء وتحديدًا في الميركاتو الشتوي وتعاقد مع العديد من اللاعبين، ورغم ذلك ودع الفريق بطولة كأس مصر وخسر الصدارة في مجموعته بالكونفدرالية بعد الهزيمة أمام الزمالك وهو ما أثار غضب المسؤولين بالنادي.

وتابع، إدارة النادي تنتظر مباراة كايزر تشيفز المقبلة في الكونفدرالية وحال تلقى الفريق الهزيمة وودع البطولة الإفريقية من دور المجموعات سيكون رحيل نبيل الكوكي والجهاز الفني محسوم.