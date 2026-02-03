قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء ليلة النصف من شعبان للعفو والعافية وطلب المغفرة من الله.. اغتنمه قبل الفجر
الهلال الأحمر: نحن ذراع إنساني لمصر.. ونقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين
ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور
عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026
رسميا.. النجمة السعودي يعلن التعاقد مع دونجا قادما من الزمالك
قادما من اتحاد جدة.. كريم بنزيمة ينتقل إلى الهلال السعودي
عمرو أديب: لو مضيق هرمز حصل فيه أي مشكلة برميل النفط هيبقى بـ 100 دولار
زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026
الغرف التجارية: نصدر العسل والمكرونة والمخبوزات للعديد من الأسواق حول العالم
أربيل العراقي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع مصطفى قابيل

رباب الهواري

كشف محمود عزيز، عضو مجلس إدارة نادي أربيل العراقي، خلال ظهوره في برنامج نمبر ون على قناة CBC، عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع لاعب أربيل مصطفى قابيل. وأكد عزيز أن اللاعب مرتبط بعقد رسمي مع نادي أربيل لمدة سنتين، ممتد حتى نهاية موسم 2027، وهو ما يجعل موقف النادي واضحًا بشأن استمراره خلال الفترة الحالية.

اتصالات رسمية مع الأهلي

أوضح عضو مجلس الإدارة أن هناك بالفعل اتصالات جرت بين النادي الأهلي ورئيس نادي أربيل الدكتور سفين ياسين، مشيرًا إلى أن تلك الاتصالات كانت رسمية وتم التعامل معها بكل شفافية.

وبعد عرض الأمر على مجلس إدارة نادي أربيل، وبالتشاور مع المدير الفني الكابتن باسم قاسم، تم اتخاذ قرار جماعي برفض العرض المقدم من الأهلي بشكل صريح.

تفاصيل زيارة وفد الأهلي

وتطرق محمود عزيز إلى كواليس أخرى، مؤكدًا أن وفدًا من النادي الأهلي قام بزيارة منزل اللاعب مصطفى قابيل، حيث جلسوا مع والده وتناولوا العشاء في مطعم يمتلكه والده، وهو مطعم معروف. ورغم الأجواء الودية والاحترام المتبادل، إلا أن ذلك لم يغيّر من موقف إدارة أربيل الرافض لرحيل اللاعب في الوقت الحالي.


 

حاجة الفريق لخدمات اللاعب

وأشار عزيز إلى أن قرار الرفض جاء قبل دخوله البرنامج مباشرة، بعدما اتفقت الإدارة على أن الفريق في حاجة ماسة لخدمات مصطفى خلال الموسم الجاري، خاصة أن منافسات الدوري العراقي تنتهي في شهر مايو. وأضاف: “بعد نهاية الموسم، الله كريم، وكل شيء وارد”.


 

موهبة استثنائية وانتماء واضح

واختتم محمود عزيز حديثه بالإشادة الكبيرة بقدرات مصطفى قابيل، مؤكدًا أنه لاعب موهوب ويملك إمكانيات وصفها بـ“الاستثنائية”. كما شدد على أن اللاعب نفسه أعلن عبر وسائل الإعلام داخل أربيل رغبته في الاستمرار مع ناديه هذا الموسم، سعيًا لتحقيق إنجاز يليق بالنادي الذي نشأ بين جدرانه منذ الفئات العمرية وحتى الفريق الأول، كونه ابن محافظة أربيل وابن النادي.


 

