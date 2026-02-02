الأهلي يتحفظ على رحيل نجم سوبر الدوري العراقي.. تفاصيل

شهدت الساعات الماضية تحفظات من جانب إدارة النادي الأهلي علي رحيل أحمد عبد القادر نجم القلعة الحمراء إلي نادي الكرامة العراقي.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء أخطرت أحمد عبدالقادر برفض عرض نادي الكرامة العراقي والرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

تابع: النادي العراقي كانت لديه رغبة قوية في شراء أحمد عبد القادر الست شهور المتبقية له من عقده ويرحل في نهاية الموسم أو يرحل علي سبيل الإعارة بنية البيع.

واصل: أحمد عبدالقادر نجم المارد الأحمر ابدي رفضا علي تجديد عقده مع النادي الأهلي ويرغب في خوض تجربة احترافية جديدة.

أكمل: مندوب نادي الكرامة العراقي تواجد في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وعرض علي النادي الأهلي 150 الف دولار وادارة القلعة الحمراء رفضت العرض لقلة المقابل المادي.

وأتم : النادي الأهلي اشترط سداد من 400 إلي 500 الف دولار إلا أن الدوري العراقي لا يمكنه دفع تلك المبالغ ما جعل إدارة القلعة الحمراء تتحفظ على عرض نادي الكرامة العراقي للتعاقد مع أحمد عبد القادر.