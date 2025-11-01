اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا

أشاد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، بمراسم الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي شهده ملوك ورؤساء ووفود العالم على أرض مصر، واصفًا إياه بأنه بالحدث العالمي الاستثنائي الذي يعكس عمق الحضارة المصرية وقدرتها على توظيف تراثها الإنساني في خدمة التنمية وتعزيز مكانتها الدولية.

وأكد محمد سويد، نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، أن المتحف المصري الكبير يتعدى كونه صرح أثري أو وجهة سياحية، ليصبح مشروعًا قوميًا متكاملًا يُجسد رؤية الدولة المصرية في الجمع بين الهوية الحضارية والنهضة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف في هذا التوقيت يبعث برسالة واضحة للعالم بأن مصر تمضي بثبات نحو استعادة ريادتها السياحية والثقافية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن التقديرات الاقتصادية تُشير إلى أن المتحف من المتوقع أن يجذب أكثر من خمسة ملايين سائح سنويًا، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على زيادة عائدات السياحة، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات الفندقية والحرف التراثية، بما يُسهم في دعم الدخل القومي المصري وتنويع مصادر العملة الصعبة.

كما ثمن سويد الجهود المتكاملة التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إخراج هذا المشروع إلى النور وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مؤكدًا أن المتحف سيكون جسرًا للتواصل بين الحضارات، ومنصة لتقديم صورة معاصرة عن قوة مصر الناعمة وقدرتها على توظيف تاريخها العريق في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

وأكد على أن الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي يرى في هذا الافتتاح فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستثمار الثقافي والسياحي، ودعم المبادرات التي تربط بين التراث الإنساني والتنمية الاقتصادية المستدامة في القارة الأفريقية وآسيا