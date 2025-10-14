قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
اقتصاد

اتحاد المستثمرين الأفرو–آسيوي يُشيد بالجهود المصرية في إنجاح قمة السلام بشرم الشيخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ولاء عبد الكريم

أشاد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، بالنجاح الكبير الذي حققته قمة السلام بشرم الشيخ، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة واسعة من قادة الدول العربية والغربية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتهيئة المسار نحو تسوية شاملة ودائمة للأزمة الفلسطينية.

وأكد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، في بيان، أن التحرك المصري الدبلوماسي المُنضبط جسد من جديد المكانة الإقليمية لمصر كقوة توازن وحل في المنطقة، قادرة على جمع الأطراف المتباينة تحت مظلة الحوار، بما يُعزز الاستقرار ويُعيد الثقة في الحلول السياسية كبديل عن المواجهة المسلحة.

وأشار الاتحاد إلى أن القيادة المصرية لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأطراف العربية، وصولًا إلى صياغة وثيقة “شرم الشيخ للسلام” التي تُعد خطوة نوعية نحو إعادة بناء الثقة وإطلاق جهود إعادة إعمار غزة وفق آليات شفافة تضمن الحقوق الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.

وثمن الاتحاد مشاركة القادة والزعماء المشاركين في قمة السلام بشرم الشيخ، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن هذا الزخم الدولي الذي جمعته القاهرة يعكس تقدير العالم للدور المصري كجسر تواصل ومسؤولية إقليمية راشدة، تسعى لإرساء مناخ الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

وشدد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يُمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا استعداد الاتحاد للمساهمة في الجهود المستقبلية لإعادة إعمار غزة وتنشيط المشروعات التنموية في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المصرية والدولية المعنية.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على تقديره الكبير للقيادة المصرية التي أثبتت مُجددًا أن السلام العادل والشامل يظل خيارًا استراتيجيًا لمصر، وأن قدرتها على الجمع بين الحسم الدبلوماسي والواقعية السياسية تُمثل نموذجًا مُلهمًا لدول الجنوب في إدارة الأزمات وصناعة السلام.

صناعة السلام اسيوي شرم الشيخ

