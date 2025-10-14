لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

شهدت قمة شرم الشيخ للسلام، التي خصصت لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة، لحظة طريفة على هامش الاجتماعات حينما مازح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن عادة التدخين لديها، في مشهد إنساني خفف من أجواء التوتر السياسي التي سادت القمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول أردوغان وهو يقول لميلوني مبتسمًا: «تبدين رائعة، لكن يجب أن أجعلك تتوقفين عن التدخين». وردت ميلوني بخفة ظل: «أعلم، أعلم... لكن إذا توقفت عن التدخين، ربما أقتل أحدًا»، في إشارة ساخرة إلى تأثير الإقلاع عن التدخين على مزاجها.

من جانبه، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يقف إلى جانبهما، مازحًا بقوله: «هذا مستحيل!»، ما أثار موجة من الضحك بين القادة، وتحول المشهد إلى أكثر اللقطات تداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما انتشر الفيديو الذي التقطته عدسات المصورين في القاعة بين مستخدمي الإنترنت، مصحوبًا بتعليقات ساخرة وإعجاب بالروح المرحة التي سادت الموقف.

وكتب أحد المغردين: «أردوغان في مهمة دبلوماسية ضد التدخين، وماكرون يعلن فشلها قبل أن تبدأ!»، فيما علق آخر: «ميلوني أثبتت أن حتى السياسيين يمكنهم أن يضحكوا على عاداتهم».

صحيفة غيل فيجلو الإيطالية نقلت أن أردوغان وعد ميلوني بأنه سيجد وسيلة لإقناعها بالتوقف عن التدخين، في إطار حملته المستمرة لمناهضة التبغ، بينما كشفت تقارير أخرى أن ميلوني كانت قد أقلعت عن التدخين لمدة 13 عامًا قبل أن تعود إليه مؤخرًا، مشيرة إلى أن عادة التدخين ساعدتها أحيانًا في بناء علاقات مع سياسيين آخرين، من بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويرى مراقبون أن هذه اللقطة التي خرجت عن أجواء البروتوكول الرسمي أظهرت جانبًا إنسانيًا نادرًا في تفاعلات القادة، وأضفت طابعًا خفيف الظل على قمة حافلة بالقضايا الشائكة.

يذكر أن قمة شرم الشيخ للسلام انعقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة أكثر من 30 من قادة الدول والمنظمات الدولية، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.