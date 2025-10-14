كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

أعلن المخرج هادي الباجوري عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني بعد احتفاله بطرح ونجاح فيلم هيبتا2.

ونشر الباجوري عبر انستجرام صورا من زفافه وعلق عليها: "كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل دا ".

فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى قائمة ضيوف شرف يشاركون في الأحداث.