السفير الأمريكي يبدأ جولة في إسرائيل والأردن لبحث تنفيذ خطة النقاط العشرين

يباشر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، السبت، جولة في الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام تشمل إسرائيل والأردن، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لدفع تنفيذ "خطة النقاط العشرين".

ووفقًا لوكالة "بلومبرج"، سيجري والتز خلال زيارته إلى إسرائيل مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، ومن المتوقع أن تركز على الملفات المرتبطة بالخطة الأميركية ومسارها التنفيذي.

أما في الأردن، فيلتقي السفير الأميركي الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، حيث ستتناول المباحثات دور المملكة في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل التطورات الميدانية والجهود الدولية لدعم المدنيين.