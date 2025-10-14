الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من 170 ألف طن من الغذاء جاهزة للنقل إلى قطاع غزة وتكفي لإطعام مليوني شخص، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال الأغذية العالمي: “137 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية”.

وفي وقت سابق، أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور عائد ياغي أن هناك جهودا مكثفة تبذل لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض والمباني المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من عامين متتاليين.



وأوضح ياغي، في مداخلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء من القاهرة، أن جميع العاملين في غزة منخرطون اليوم في توفير جميع الاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات الطبية المختلفة عبر المراكز والفرق الطبية الميدانية خاصة في ظل حاجة أكثر من 15 ألف مريض إلى إجلاء طبي خارج القطاع.