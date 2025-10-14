رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق وقف الحرب في غزة تاريخي ودعوات لتعزيز المساعدات

ألقى رئيس وزراء بريطانيا كلمة أمام مجلس العموم تناول فيها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث كشف أن نحو 25 ألف طفل قُتلوا خلال الحرب، واصفًا الوضع الإنساني بالمأساوي.

وأكد رئيس الوزراء أن العمليات القتالية في القطاع قد توقفت، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. كما أعلن عن توقيع اتفاق وصفه بـ"التاريخي" في مدينة شرم الشيخ، بهدف وقف الحرب والتوجه نحو تسوية سلمية.

من جهته، دعا زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى زيادة عدد المستشفيات الميدانية في غزة، وأشاد بدور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأمير قطر، والرئيس التركي، في التوصل إلى الاتفاق.

وشدد ستارمر على أهمية دعم جهود إعادة الإعمار في القطاع، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ خطة سلام شاملة، والعمل مع السلطة الفلسطينية على الإصلاحات اللازمة، وفتح أفق سياسي يمهد لحل الدولتين.