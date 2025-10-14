برلماني: التاريخ سيقف طويلاً أمام الدور الوطني للرئيس السيسي في إنهاء حرب غزة

أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بالصورة المشرفة التي ظهرت بها مصر خلال فعاليات اتفاق شرم الشيخ والتوقيع على إنهاء الحرب في غزة، بحضور قادة وزعماء العالم، مؤكدة أن ما تحقق بالأمس يُجسد المكانة الرفيعة التي تحتلها مصر على الساحة الدولية، ودورها المحوري في إرساء دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت خطاب، في تصريحات صحفية لها، أن الدور الوطني العظيم الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الشهور الماضية، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكل الطرق، سيُسجل بحروف من نور في صفحات التاريخ، مشيرة إلى أن التاريخ سيقف طويلاً أمام هذا الدور الإنساني والسياسي الكبير الذي أعاد لمصر ريادتها ودورها الأصيل في دعم قضايا الأمة العربية.

وأضافت أن ما تحقق في شرم الشيخ هو انتصار جديد للدبلوماسية المصرية التي نجحت في توحيد الصفوف وفتح مسار جديد للسلام العادل والشامل، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وما زال رمزًا للقيادة الحكيمة وصوتًا للعقل والإنسانية في زمن كثرت فيه الصراعات والحروب