مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ، أمس، انعقاد قمة السلام بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الدول، حيث برز مجددًا الدور الريادي لمصر في قيادة جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الدور المحوري المصري

وأكد المشاركون في القمة أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في طرح حلول عملية وفعّالة لإنهاء الصراعات الإقليمية، مشيدين بمساعيها المستمرة لوقف التوترات وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط والعالم.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التوصل إلى "اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة" يمثل لحظة تاريخية فارقة وبداية جديدة للسلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أن مصر ستواصل دعمها لتنفيذ الاتفاق وخطة إعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الولايات المتحدة وتركيا وقطر.

حفاوة استقبال ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال واحترافية التأمين، مشيرًا إلى المرافقة الجوية التي قامت بها المقاتلات المصرية لطائرته الرئاسية لحظة دخولها الأجواء المصرية.

جهود مصرية لسلام مستدام

كما شهدت القمة تحركات إيجابية من عدة دول نحو تبني خطوات عملية لتحقيق السلام المستدام، ما يعكس توافقًا متزايدًا حول أهمية الدور المصري في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأجمع المشاركون على أن نجاح القمة يمثل تأكيدًا جديدًا على الثقة الدولية في القيادة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات المعقدة، وتوجيه الجهود نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا لشعوب المنطقة.