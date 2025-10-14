قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

إسلام خالد

أثارت مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاءهم في شرم الشيخ، قبل انطلاق قمة السلام وإنهاء الحرب في غزة، جدل تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة أن شبه البعض المصافحة بـ"منازلة مصارعة" أكثر منها تحية دبلوماسية.

وظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الرئيس الأمريكي وهو يصافح نظيره الفرنسي مصافحة قوية وطويلة، حيث اعتصر ترامب يد ماكرون بقبضة قوية، مما دفع ماكرون للتعامل معه بنفس الحدة في المصافحة.

وبدء على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون حالة من التوتر الذي حاول سحب يده من يد ترامب دون جدوى في البداية.

ترامب وماكرون سلام غريب بين ترامب وماكرون ترامب وماكرون في شرم الشيخ

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده مع فريق الكرة..شاهد

محمد هشام

نجم يد الأهلي: فريقنا المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا

وزير الرياضة يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب لتعزيز التعاون المشترك

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

