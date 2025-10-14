مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

أثارت مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاءهم في شرم الشيخ، قبل انطلاق قمة السلام وإنهاء الحرب في غزة، جدل تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة أن شبه البعض المصافحة بـ"منازلة مصارعة" أكثر منها تحية دبلوماسية.

وظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الرئيس الأمريكي وهو يصافح نظيره الفرنسي مصافحة قوية وطويلة، حيث اعتصر ترامب يد ماكرون بقبضة قوية، مما دفع ماكرون للتعامل معه بنفس الحدة في المصافحة.

وبدء على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون حالة من التوتر الذي حاول سحب يده من يد ترامب دون جدوى في البداية.