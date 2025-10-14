فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

نشرت الفنانة ليلى علوي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته رفقة أصدقائها.

وأطلت ليلى علوي ، مرتديه فستان أنيق ذا تصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها ، وجاء الفستان باللون الأسود والأحمر والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى علوي ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

أما من الناحية الجمالية ليلى علوي ، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي