بـ 5 ملايين جنيه.. سعر شنطة ماجي زوجة محمد صلاح تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أثارت زوجة النجم المصري محمد صلاح، ماجي محمد، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة بسيطة تحمل في طياتها قطعة فاخرة أثارت فضول المتابعين.

فقد لفتت الأنظار بحقيبة من علامة "هيرمس" العالمية، تقدر قيمتها بنحو خمسة ملايين جنيه مصري تقريباً، أي ما يعادل نحو تسعةٍ وتسعين ألف دولار أمريكي.



وتعد حقيبة "بيركن" من دار الأزياء الفرنسية "هيرمس" واحدة من أكثر الحقائب شهرةً وفخامة في العالم، حيث تتميز بتصميمها الكلاسيكي واستخدام أجود أنواع الجلود، وغالباً ما تُباع بأسعار مرتفعة نظراً لندرتها وصعوبة الحصول عليها

ورغم أن ماجي صلاح معروفة بذوقها البسيط وابتعادها عن الأضواء، فإن ظهورها بهذه الحقيبة الفاخرة أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر الأمر طبيعياً نظراً لمكانة زوجها العالمية، ومن رأى أن بساطتها المعهودة تتناقض مع سعر الحقيبة الخيالي.