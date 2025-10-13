احترس .. هذه الأطعمة تدمر الكبد

يعد الكبد من أهم الاعضاء الحيوية في جسم الانسان ويسبب متاعب كثيرة عند حدوث أى خلل به لأنه يؤثر على مختلف الأجهزة.

أطعمة تدمر الكبد

وفقا لما ذكره موقع tuasaude نكشف لكم أخطر الأطعمة التى تضر الكبد

الأطعمة الضارة بالكبد غالبًا ما تُسبب التهابًا أو تلفًا في خلايا الكبد، وتشمل:

الأطعمة المقلية

الأطعمة الدهنية

الأطعمة الغنية بالسكر

الصلصات مثل المايونيز والكاتشب

المرق الاصطناعي مثل الموجود في النودلز

اللحوم المصنعة، مثل شرائح صدور الديك الرومي، والسجق واللانشون، والبرجر.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر للكحول إلى الكبد الدهني الكحولى أو التهاب الكبد ، مما قد يتداخل مع كيفية عمله ويزيد من خطر الإصابة بتليف الكبد .