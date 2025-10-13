ترامب: قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. والجميع سعيد بإنهاء حرب غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.

وقال ترامب في كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام "، :" الجميع سعداء بإنهاء الحرب في قطاع غزة".



وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الشيخ فوز وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام .

وتوافد عدد من قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيسة وزراء إيطاليا، والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.