قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في قمة شرم الشيخ.. ترامب: اتفاق غزة بداية عهد جديد للسلام في الشرق الأوسط

ترامب
ترامب
علي صالح

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم انطلاق قمة السلام الدولية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والدوليين، لبحث سبل تثبيت الهدنة في غزة ووضع أسس خطة سلام شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ عامين. 

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، وصف ترامب القمة بأنها “يوم عظيم للشرق الأوسط”، مؤكدًا أن الوثيقة التي سيتم توقيعها في ختام أعمال القمة “ستتضمن القواعد والأنظمة التي ستحكم المرحلة المقبلة من عملية السلام وإعادة الإعمار.”

وقال ترامب في خطابه أمام القادة: “ما نشهده اليوم ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، بل بداية عهد جديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط.” وأضاف أن الوثيقة، التي أُطلق عليها مبدئيًا اسم “اتفاق غزة للسلام”، تعتبر “شاملة للغاية” وتشمل بنودًا تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر والأمم المتحدة وشركائها الدوليين لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، مشددًا على أن نجاح المرحلة الحالية يتطلب التزامًا سياسيًا وإنسانيًا من جميع الأطراف. وقال: “لقد عانى الفلسطينيون والإسرائيليون كثيرًا، وحان الوقت لأن يعيش الأطفال على جانبي الحدود في أمان وسلام.”

وأشار ترامب إلى أن القمة تمثل “فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة بين شعوب المنطقة”، مؤكدًا أن بلاده ستدعم إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار غزة، يضم مساهمات من الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية، تحت إشراف الأمم المتحدة. كما دعا إلى تشكيل لجنة متابعة دائمة لضمان تنفيذ الاتفاقات ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الوثيقة النهائية للاتفاق ستشمل آليات واضحة للمساءلة وضمانات أمنية لكافة الأطراف، بالإضافة إلى خارطة طريق لإطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل. وأضاف أن “خطة السلام لن تكون مجرد كلمات على ورق، بل التزامًا عمليًا لإنهاء الكراهية وبناء مستقبل مشترك.”

واختتم ترامب كلمته بتوجيه الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على “الدور القيادي والحاسم في جمع الفرقاء تحت مظلة الحوار”، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ “تعود اليوم لتكون عاصمة للسلام في العالم.” وقال: “من هنا، من أرض السلام، نبدأ فصلًا جديدًا من تاريخ الشرق الأوسط — فصلًا عنوانه الأمل لا الحرب.”

مدينة شرم الشيخ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خطة سلام ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

سنشري

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سيارة الوحش

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

رينو أوسترال 2026

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

بالصور

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد