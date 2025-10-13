أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة تقف مع مصر وتؤيد مطالبها في الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن قبول ترامب لدعوة الرئيس السيسي؛ تؤكد العلاقات القوية بين البلدين.

وأشار أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، إلى أن إرادة مصر والرئيس السيسي، جعلت القيادة الأمريكية تعمل على إيجاد مبادرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة

ونوه بأن وجود الرئيس ترامب في قمة السلام بشرم الشيخ يؤكد أنه ستكون هناك مرحلة جديدة سيتم خلالها إرساء السلام في المنطقة، خاصة أن مصر قادرة على الوصول للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.