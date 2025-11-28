قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 منزلا ومسجد تعرضت للقصف وسط مقاومة الأهالي.. ماذا يحدث في ريف دمشق؟
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضبط 186 ألف قطعة ألعاب نارية داخل حاويتين عبر أحد الموانئ البحرية

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، التحفظ على 186 ألف قطعة ألعاب نارية ضبطت داخل حاويتين بقصد تهريبها عبر أحد الموانئ البحرية.

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من الألعاب النارية وأجهزة اتصال لاسلكية وكاميرات ومستلزمات طبية ومنشطات داخل حاويتين بقصد تهريبها عبر أحد الموانئ البحرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين جنائيين) بمحاولة جلب كمية كبيرة من (الألعاب النارية - أجهزة اتصال لاسلكية - كاميرات - أجهزة صاعق كهربائى - معدات ومستلزمات طبية - منشطات - مستحضرات تجميل - قطع غيار سيارات) داخل حاويتين قادمتين من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد الموانئ البحرية مشمولهما المستندى "خيوط".

 أمكن ضبطهما وأسفرت أعمال تفتيش الحاويتين عن ضبط (أكثر من 186 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام - 1400 جهاز اتصال لا سلكى – 4800 بطارية أجهزة اتصال - قرابة 2 مليون قرص لعقاقير طبية - 2800 قطعة غيار سيارات – 9000 قطعة إسبراى منشط – 2400 جهاز صاعق كهربائى - 850 كاميرا لاسلكية صغيرة – أكثر من 121ألف قطعة مستلزمات تجميل). 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

إدوارد

إدوارد ينضم رسميا لأسرة مسلسل وننسى اللي كان

منى زكي

بعد انتقادات برومو "الست"..عمرو أديب يدافع عن منى زكي

الفنان سامي مغاوري

سامي مغاوري يكشف لصدي البلد كواليس حريق داخل لوكشين تصوير مسلسل الكينج

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

