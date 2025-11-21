القبض على شخص يدير ورشة لتصنيع الالعاب النارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الألعاب النارية وترويجها عبر صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالنسبة لما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى الصفحات بالترويج لبيع الألعاب النارية.

ضبط المتهم

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تلك الصفحة

(عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وبحوزته (1260 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - كمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع) .

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وإتخاذه من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى المتمثل فى تصنيع وتخزين الألعاب النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.