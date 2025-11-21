الداخلية تكشف حقيقة خطف سيدة والتعدي عليها في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام شخص مجهول بخطفها والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها عقب خروجها من عملها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بالجيزة.

فحص البلاغ

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من (موظفة بإحدى الجهات "مصابة بجرح سطحى وكدمات وسحجات بالجسم"، وشقيقها) حيث قررت الأولى بقيام شخص مجهول بتتبعها عقب خروجها من عملها وخطفها والتعدى عليها محدثاً إصابتها المنوه عنها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وإتهمت الشاكية (سيدتين "مديرتان بالجهة محل عملها") لخلافات بينهم حول العمل .

بإجراء التحريات تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وقيامها بإحداث إصابتها بنفسها.. وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب نكاية فى مديرتيها لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.. وتولت النيابة العامة التحقيق.