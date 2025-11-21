قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
الداخلية تكشف حقيقة خطف سيدة والتعدي عليها في الجيزة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام شخص مجهول بخطفها والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها عقب خروجها من عملها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بالجيزة.

فحص البلاغ

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من (موظفة بإحدى الجهات "مصابة بجرح سطحى وكدمات وسحجات بالجسم"، وشقيقها) حيث قررت الأولى بقيام شخص مجهول بتتبعها عقب خروجها من عملها وخطفها والتعدى عليها محدثاً إصابتها المنوه عنها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وإتهمت الشاكية (سيدتين "مديرتان بالجهة محل عملها") لخلافات بينهم حول العمل .

بإجراء التحريات تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وقيامها بإحداث إصابتها بنفسها.. وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب نكاية فى مديرتيها لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

