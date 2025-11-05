محاكمة شقيقين متهمين بإنهاء حياة عامل انتقامًا منه بالعمرانية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم ، محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بمنطقة العمرانية، بعدما أطلقا الرصاص عليه انتقامًا لوالدهما الذي لقي مصرعه في مشاجرة عائلية قبل عدة سنوات.



تفاصيل التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهمين "ر. ن" وشقيقه "م. ت" عقدا العزم على الأخذ بالثأر، ظنًا منهما أن المجني عليه "م. ش" هو المسؤول عن مقتل والدهما، فخططا للجريمة بدقة، وجهزا سلاحًا ناريًا وتتبعا تحركات الضحية في المنطقة.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهم الأول أطلق ثلاث رصاصات من مسدس كان بحوزته، استقرت في رأس المجني عليه وظهره وفخذه، مما أدى إلى مقتله في الحال، بينما تولى شقيقه الثاني مراقبة المكان ومساعدة الأول في تنفيذ الجريمة.