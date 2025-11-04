القصة الكاملة لمعاقبة عاطل بتهمة سرقة موظف بالمعاش

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة موظف على المعاش وحيازة سلاح أبيض مطواة بالبساتين.

وكانت مباحث قسم شرطة البساتين، تلقت بلاغا يفيد وصول موظف علي المعاض مصاب لاحدي المستشفيات وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين أن شخص اشهر سلاح أبيض في وجه المجني عليه وسرقه كرها عنه



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وانه قام بسرقة المجني عليه بالاكراه حيث سرق من هاتفه المحمول ومبلغ مالي وفيزا كارت.