قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام

وزير التموين ومحافظ الجيزة
وزير التموين ومحافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تم تفقد 19 سوقا لليوم الواحد لعدد من مراكز وإحياء محافظة الجيزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجاء افتتاح بحضور الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم ، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

ويشارك في السوق 22 شركة من شركات القطاع العام، إلى جانب نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، ويقام السوق عند البوابة الأولى لمنطقة حدائق الأهرام "مدخل التجنيد"، بما يسهم في زيادة المعروض وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

ويشمل سوق اليوم الواحد طرح كافة السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض، وغيرها من السلع الغذائية، وذلك بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى أن سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام سيتم تنظيمه بشكل دوري، بما يضمن استدامة توفير السلع للمواطنين، ويعزز من دور هذه الأسواق كأحد الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أهمية مبادرات وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيدًا بالتعاون المستمر بين المحافظة والوزارة في هذا الشأن .

وأضاف المحافظ أن السوق يضم مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تخفيضات تتراوح بين ١٥ الي ٣٠ % ويتم متابعته بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية، للتأكد من توافر السلع بالكميات المطلوبة والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تحرص على اختيار مواقع إقامة أسواق اليوم الواحد بعناية، بما يضمن سهولة الوصول إليها وخدمتها لأكبر قطاع ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان توافرها بشكل مستمر.

سوق اليوم الواحد اخبار الجيزة محافظة الجيزة منطقة حدائق الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

القومي لحقوق الإنسان يدعو لتفعيل المسئولية الجماعية لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية

وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون مكتبة مصر العامة

جانب من حملات التفتيش

إنذار 2018 منشأة خالفت قانون العمل.. و727 محضر حد أدنى للأجور وتشغيل أجانب

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد