خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أونلاين والتظلم
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين
عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالإسماعيلية
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يوجه بإجراءات تنفيذية لدعم كفاءة المرافق بقطاع حدائق الأهرام

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة باتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية  لتحسين كفاءة شبكات المرافق الأساسية بمدينة حدائق الأهرام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات الخدمات الحيوية والعمل على رفع مستوى الأداء بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع في التعامل مع التحديات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا عملية قائمة على تقييم ميداني دقيق وتنسيق مباشر بين الجهات المعنية لضمان استدامة الخدمات وعدم تأثرها بأي ضغوط تشغيلية.
وفي هذا الإطار، كلّف المحافظ جهاز شبكات المرافق بتنفيذ مسح شامل لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي داخل المدينة تمهيدًا لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الاحتياجات الفعلية ووضع خطة متكاملة لأعمال الصيانة والتطوير من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن جاهزية الشبكات وتحسين كفاءة تشغيلها.
كما اطّلع المحافظ على خريطة شبكات الجهد المتوسط للمحولات الكهربائية القائمة والمقترحة ووجّه بسرعة التنسيق لتحديد مواقع مناسبة داخل حدائق الأهرام لإنشاء أكشاك ومحولات كهربائية جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة أن انتظام وكفاءة المرافق الأساسية يمثلان ركيزة رئيسية لأي خطة تطوير عمراني، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، وفق جداول زمنية محددة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والمحاسب أحمد سعيد، رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم والمهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الجيزة لتوزيع الكهرباء والمهندس محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس تامر الشحات، رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام، والمهندس يسري كامل، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

الإعلامي محمد مصطفى شردي

بعد لقاء السيسي والبرهان.. شردي: الله يكون في عون الإدارة المصرية

الدكتور عمرو حسنين

خبير اقتصادي: ترامب اخترق الثوابت الأمريكية في 2025 .. فيديو

الأهرامات

رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية: مصر تمتلك منتجا سياحيا ثقافيا فريدا

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

