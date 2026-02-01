أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر .. شهدت أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في السوق المصرية حالة من الاهتمام الواسع خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان شركة فيليب موريس مصر تطبيق زيادة جديدة على أسعار عبوات السجائر، ابتداءً من غدٍ الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث عبر منصات البحث المختلفة عن الأسعار الرسمية بعد الزيادة، سواء للسجائر الأجنبية أو منتجات التبغ المُسخن.

زيادة أسعار السجائر الأجنبية

وأعلنت شركة فيليب موريس، عن رفع أسعار عدد من منتجاتها المتداولة في السوق المحلية، ضمن تحرك جديد شمل أشهر العلامات التجارية، وجاءت الزيادة بنسب محددة ومعلنة، ما دفع المستهلكين إلى متابعة التفاصيل الكاملة للأسعار الجديدة، في ظل الاهتمام المتزايد بتكلفة السجائر وتأثيرها على الإنفاق اليومي.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة

وبحسب البيانات المعلنة، رفعت الشركة سعر عبوة سجائر ميريت Merit بجميع أنواعها بنسبة 5.7%، وبقيمة 6 جنيهات للعبوة، ليصل السعر الجديد إلى 111 جنيهًا، بدلًا من السعر السابق الذي كان يبلغ 105 جنيهات، وهو ما يمثل إحدى أكبر الزيادات ضمن القائمة المعلنة.

كما زاد سعر سجائر مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها بقيمة 5 جنيهات للعبوة، بما يعادل نسبة 5.15%، ليصل السعر الجديد إلى 102 جنيه، مقارنة بسعرها السابق البالغ 97 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع أسعار العلامات التجارية الأكثر انتشارًا في السوق المصرية.

وفي السياق نفسه، سجل سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted نحو 79 جنيهًا للعبوة بعد الزيادة، في حين بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن TEREA بجميع أنواعها 82 جنيهًا للعبوة، وفق القائمة السعرية الرسمية الصادرة عن الشركة.

قائمة أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة الجديدة

وجاءت أسعار السجائر الأجنبية بعد تطبيق الزيادة الجديدة وفقًا لما أعلنته شركة فيليب موريس على النحو الآتي، حيث سجل السعر الرسمي لعبوة إل آند إم L&M بجميع أنواعها، بما في ذلك L&M أحمر، 82 جنيهًا للعبوة.

وسجل السعر الرسمي لعبوة ميريت Merit بجميع أنواعها 111 جنيهًا، بينما بلغ السعر الرسمي لعبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 102 جنيهًا، في حين سجل السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted نحو 79 جنيهًا للعبوة، دون أي اختلاف بين المنافذ الرسمية.

أسعار السجائر اليوم

أسعار التبغ المُسخن في مصر

وبالتزامن مع زيادة أسعار السجائر الأجنبية، تضمنت القائمة الرسمية أسعار منتجات التبغ المُسخن، حيث سجل السعر الرسمي لعبوة TEREA بجميع أنواعها 82 جنيهًا، بينما بلغ السعر الرسمي لعبوة TEREA Capsules نحو 87 جنيهًا للعبوة.

كما سجل السعر الرسمي لعبوة HEETS بجميع أنواعها 69 جنيهًا، لتواصل منتجات التبغ المُسخن حضورها في السوق بأسعار محددة ومعتمدة، تزامنًا مع زيادة الإقبال عليها من جانب فئات مختلفة من المستهلكين.

أسعار السجائر المحلية اليوم

وفي المقابل، شهدت أسعار السجائر المحلية المنتجة من قبل الشركة الشرقية للدخان حالة من الاستقرار، حيث لم يتم الإعلان عن أي زيادات جديدة حتى الآن، واستمرت الأسعار عند نفس المستويات السابقة من دون تغيير.

وسجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيهًا، كما سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيهًا، وبلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 44 جنيهًا، مع ثبات السعر في جميع منافذ البيع.

كما سجل سعر علبة سجائر بوسطن بلومنت 44 جنيهًا، وسجل سعر علبة سجائر مونديال أحمر وأصفر وسيلفر 44 جنيهًا، في حين بلغ سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 44 جنيهًا، دون أي تغيير يذكر.

وسجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيهًا، كما بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 44 جنيهًا، وسجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 44 جنيهًا، لتظل أسعار السجائر المحلية عند مستوياتها المستقرة حتى الآن.

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة

ويواصل المستهلكون متابعة تطورات أسعار السجائر بشكل يومي، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق، وحرص الشركات على الإعلان الرسمي عن أي تحركات سعرية جديدة، بما يضمن وضوح الأسعار وتجنب أي تلاعب داخل منافذ البيع.

