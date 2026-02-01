قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي

السجائر
السجائر
ولاء عبد الكريم

أكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن السوق المحلي يمر بحالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية نتيجة تصاعد معدلات تهريب السجائر، التي تمثل 30% من حجم السوق، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات العاملة بالقطاع وأثر على انتظام المعروض الرسمي.


التهريب يدفع الشركات لزيادة الأسعار

وأوضح الإمبابي فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هذه الأوضاع دفعت الشركات إلى إعادة النظر في سياساتها السعرية، باعتبار أن زيادات الأسعار أصبحت أحد الحلول لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن التهريب، إلى جانب الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتغطية ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع.


زيادات أسعار السجائر

جاءت الزيادات الأخيرة التي أعلنتها شركة فيليب موريس مصر اعتبارًا من فبراير 2026، حيث جاءت الأسعار الجديدة مقارنة بقائمة يوليو 2025 كالتالي:
* ميريت: 111 جنيهًا للعبوة مقابل 105 جنيهات سابقًا، بارتفاع 6 جنيهات.
* مارلبورو: 102 جنيهًا للعبوة مقابل 97 جنيهًا سابقًا، بزيادة 5 جنيهات.
* مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا للعبوة دون تغيير.
* L&M: 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا سابقًا، بزيادة 6 جنيهات.
* TEREA: 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا سابقًا، بزيادة 6 جنيهات.
* TEREA Capsules: 87 جنيهًا للعبوة مقابل 80 جنيهًا سابقًا، بزيادة 7 جنيهات.
* HEETS: 69 جنيهًا للعبوة دون تغيير.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن تهريب السجائر لا ينعكس سلبًا فقط على الشركات الشرعية، بل يؤدي أيضًا إلى تراجع الحصيلة الضريبية للدولة، ويخلق حالة من المنافسة غير العادلة داخل السوق، فضلًا عن مخاطر تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الصحية.


وأكد أن الشعبة تكثف تعاونها مع الجهات الرقابية والتنفيذية للحد من دخول السجائر المهربة إلى الأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل التوزيع، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق الدولة والمستهلكين والشركات العاملة بشكل قانوني.


وشدد على أن معالجة أزمة التهريب تمثل الحل الجذري لاستقرار الأسعار، بدلًا من اللجوء المستمر إلى الزيادات السعرية، داعيًا إلى تفعيل آليات أكثر صرامة لضبط الأسواق ودعم الصناعة الوطنية.

شعبة الدخان اتحاد الصناعات السوق المحلي السجائر تهريب السجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

الزمالك

معتمد جمال يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في الكونفيدرالية

باور ديناموز

مجموعة بيراميدز .. باور ديناموز يهزم ريفزر يونايتد بهدف

عمر خالد بيبو

رسميا.. الجونة يضم عمر خالد بيبو قادما من آراوا السويسري

بالصور

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد