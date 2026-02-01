بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي

أكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن السوق المحلي يمر بحالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية نتيجة تصاعد معدلات تهريب السجائر، التي تمثل 30% من حجم السوق، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات العاملة بالقطاع وأثر على انتظام المعروض الرسمي.



التهريب يدفع الشركات لزيادة الأسعار

وأوضح الإمبابي فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هذه الأوضاع دفعت الشركات إلى إعادة النظر في سياساتها السعرية، باعتبار أن زيادات الأسعار أصبحت أحد الحلول لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن التهريب، إلى جانب الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتغطية ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع.



زيادات أسعار السجائر

جاءت الزيادات الأخيرة التي أعلنتها شركة فيليب موريس مصر اعتبارًا من فبراير 2026، حيث جاءت الأسعار الجديدة مقارنة بقائمة يوليو 2025 كالتالي:

* ميريت: 111 جنيهًا للعبوة مقابل 105 جنيهات سابقًا، بارتفاع 6 جنيهات.

* مارلبورو: 102 جنيهًا للعبوة مقابل 97 جنيهًا سابقًا، بزيادة 5 جنيهات.

* مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا للعبوة دون تغيير.

* L&M: 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا سابقًا، بزيادة 6 جنيهات.

* TEREA: 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا سابقًا، بزيادة 6 جنيهات.

* TEREA Capsules: 87 جنيهًا للعبوة مقابل 80 جنيهًا سابقًا، بزيادة 7 جنيهات.

* HEETS: 69 جنيهًا للعبوة دون تغيير.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن تهريب السجائر لا ينعكس سلبًا فقط على الشركات الشرعية، بل يؤدي أيضًا إلى تراجع الحصيلة الضريبية للدولة، ويخلق حالة من المنافسة غير العادلة داخل السوق، فضلًا عن مخاطر تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الصحية.



وأكد أن الشعبة تكثف تعاونها مع الجهات الرقابية والتنفيذية للحد من دخول السجائر المهربة إلى الأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل التوزيع، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق الدولة والمستهلكين والشركات العاملة بشكل قانوني.



وشدد على أن معالجة أزمة التهريب تمثل الحل الجذري لاستقرار الأسعار، بدلًا من اللجوء المستمر إلى الزيادات السعرية، داعيًا إلى تفعيل آليات أكثر صرامة لضبط الأسواق ودعم الصناعة الوطنية.